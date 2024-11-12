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Глава правительства Нидерландов пообещал жестко бороться с проявлениями антисемитизма

Премьер-министр Нидерландов Схоф: мы примем жесткие меры против антисемитизма

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Depositphotos

Нидерланды примут жесткие меры против случаев насилия на антисемитской почве, заявил глава правительства страны Дик Схоф. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер-министр, комментируя происшедшее на прошлой неделе в Амстердаме нападение на болельщиков израильского футбольного клуба «Маккаби», заявил, что ничто не может оправдать подобное проявление антисемитизма. Он подчеркнул, что власти не могут отвечать на нетерпимость толерантностью и должны принять жесткие меры против таких актов насилия.

Схоф отметил, что в Амстердаме группы молодых людей «с миграционным прошлым» устроили «настоящую охоту на евреев». Он заявил, что ему стыдно за происшедшее.

Глава правительства признал, что в стране последние 50 лет существует проблема интеграции мигрантов.

9 ноября мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что события на улицах города после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» заставили вспомнить о еврейских погромах.

8 ноября сообщалось, что в Амстердаме после футбольного матча произошли массовые нападения на израильских болельщиков. Нападения начались на выходе со стадиона и продолжались в течение нескольких часов. По сообщениям очевидцев и израильских СМИ, на болельщиков нападали группы агрессивно настроенных лиц, многие из которых были вооружены холодным оружием. Свидетели сообщают о многочисленных случаях избиений, сбрасывании людей в каналы, погромах и попытках похищений. Нападавшие также проникали в отели, где скрывались израильтяне, бросали фаеры и выкрикивали пропалестинские лозунги, связанные с конфликтом в Газе.

Ранее посольство России в Нидерландах посоветовало не ездить в Амстердам.

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