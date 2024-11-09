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Мэр прокомментировала нападение на израильских фанатов в Амстердаме

Мэр Амстердама Халсема раскритиковала нападение на израильских фанатов в городе

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EFischberger/X (бывш. Twitter)

Мэр Амстердама Фемке Халсема прокомментировала нападение на израильских фанатов в городе после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби». Об этом сообщает The Guardian.

По ее словам, в тот день мужчины на скутерах ездили по городу в поисках израильских футбольных болельщиков. Она подчеркнула, что эта ситуация «заставляет вспомнить о погромах». Халсема добавила, что Амстердам был сильно поврежден.

Мэр выразила надежду на то, что больше никогда не увидит подобных всплесков антисемитизма.

До этого полиция арестовала 26-летнего мужчину по подозрению в нападении на фанатов израильского футбольного клуба «Маккаби Тель-Авив» в Амстердаме.

Во время атак на болельщиков «Маккаби» скрывшие лица за масками нападавшие кричали призывы к освобождению Палестины. Сообщается о краже паспортов пострадавших израильтян. Нападения начались на выходе со стадиона и продолжались несколько часов. Группы агрессивных нападавших, вооруженных холодным оружием, избивали болельщиков, сбрасывали их в каналы, устраивали погромы и пытались похитить людей. Нападавшие также проникали в отели, где скрывались израильтяне, бросали фаеры и выкрикивали пропалестинские лозунги.

Ранее посольство России в Нидерландах посоветовало не ездить в Амстердам.

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