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Футбольный матч в Амстердаме обернулся погромом израильтян

Фанатов израильского «Маккаби» атаковали в Амстердаме после игры с «Аяксом»

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EFischberger/X (бывш. Twitter)

В Амстердаме произошли массовые нападения на израильских болельщиков после футбольного матча между местным клубом «Аякс» и израильской командой «Маккаби» (Тель-Авив), сообщает Times of Israel.

Нападения начались на выходе со стадиона и продолжались в течение нескольких часов. По сообщениям очевидцев и израильских СМИ, на болельщиков нападали группы агрессивно настроенных лиц, многие из которых были вооружены холодным оружием. Свидетели сообщают о многочисленных случаях избиений, сбрасывании людей в каналы, погромах и попытках похищений. Нападавшие также проникали в отели, где скрывались израильтяне, бросали фаеры и выкрикивали пропалестинские лозунги, связанные с конфликтом в Газе. В результате нападений есть раненые, точное число пострадавших и масштабы ущерба пока не установлены.

Правительство Израиля уже приняло решение об экстренной эвакуации своих граждан и направило в Нидерланды два самолета для вывоза пострадавших. Амстердамская полиция пытается контролировать ситуацию.

Тель-авивский «Маккаби» в четверг встречался в Амстердаме с местным «Аяксом» и уступил со счетом 5:0.

Ранее в Палестине обвинили Израиль в стремлении уничтожить сектор Газа.

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