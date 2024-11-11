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CNN узнал, что Маск не станет занимать должность в администрации Трампа

CNN: Маск вряд ли займет должность в администрации Трампа, но его влияние растет

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Patrick Pleul/Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск не будет занимать должность в новой администрации Дональда Трампа, однако его влияние на избранного президента продолжает увеличиваться. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Как следует из текста, республиканец предлагал Маску несколько должностей, однако он отказался занимать постоянную государственную должность, поскольку это ограничило бы его деятельность в других компаниях.

В то же время, по словам источников телеканала, влияние бизнесмена на Дональда Трампа остается большим и продолжает расти. В частности, Маск ежедневно присутствует на встречах с избранным президентом США и принимает участие в кадровых решениях.

8 ноября издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Маск принимал участие в телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Издание подчеркивает, что участие предпринимателя в диалоге с Зеленским может показывать, насколько важную роль он может сыграть в будущей администрации Трампа.

Ранее Илон Маск дал совет людям, шокированным результатами выборов в США.

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