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В ООН приняли резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Комитет ГА ООН принял российскую резолюцию о борьбе с неонацизмом

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Третий комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовал за внесенную Россией резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Об этом сообщает ТАСС.

Резолюцию поддержали 116 государств, 54 выступили против, 11 воздержались. Против документа проголосовали Соединенные Штаты, Украина, Канада и Япония. В пользу резолюции выступили Сирия, Сербия, КНР, Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Боливия, Бразилия.

Вечером 11 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 19-м Восточноазиатском саммите (ВАС) заявил, что нацистские «ценности» сегодня снова возрождаются во многих странах Евросоюза и Североатлантического альянса, что является крайне опасным явлением. Глава российского МИД обратил внимание на то, что отстаивающий Устав ООН Запад призывает поддерживать Украину, потому что она якобы отстаивает европейские ценности. При этом расцвет ценностей нацизма давно заметен в странах ЕС и НАТО, отметил Лавров. Министр предупредил об опасности «возрождения» этой идеологии.

В августе заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак заявил, что во всемирной организации отрицают нацистские символы и риторику расистского толка.

Ранее Лавров сравнил Бандеру с Гитлером.

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