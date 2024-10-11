Нацистские «ценности» сегодня снова возрождаются во многих странах Евросоюза и Североатлантического альянса, что является крайне опасным явлением. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 19-м Восточноазиатском саммите (ВАС), пишет ТАСС.

Глава российского МИД обратил внимание на то, что отстаивающий Устав ООН Запад призывает поддерживать Украину, потому что она якобы отстаивает европейские ценности. При этом расцвет ценностей нацизма давно заметен в странах ЕС и НАТО, отметил Лавров. Министр предупредил об опасности «возрождения» этой идеологии.

И июне Лавров заявил об опасности возрождения нацизма из-за проводимой Соединенными Штатами и их союзниками политики, которые нагнетают радикальные настроения, в том числе на Украине.

До этого президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году Россия и Украина договорились о запрете неонацизма на законодательном уровне.

Ранее сенатор Джабаров заявил, что помочь Украине избавиться от неонацизма сможет только Россия.