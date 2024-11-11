В Варшаве начался многотысячный марш националистов

По случаю Дня независимости Польши в Варшаве начался ежегодный многотысячный уличный марш местных националистов. Об этом сообщает РИА Новости.

В этом году он проходит под лозунгом Wielkiej Polski moc to MY («Сила великой Польши – это мы»). Несколько десятков тысяч участников марша собрались на площади Романа Дмовского. Среди них отмечены участники движений «Всепольская молодежь» и «Национально-радикальный лагерь», а также активисты различных движений правого толка — от противников либерализации законодательства об абортах и регистрации однополых браков до участников религиозных католических организаций.

Предполагается, что они проследуют по центральным улицам Варшавы до Национального стадиона. В центр города стянуты значительные силы полиции.

В этом году с согласованием акции изначально возникли трудности: мэрия Варшавы запретила ее проведение под предлогом нарушений при подаче заявки со стороны организаторов. Правомочность решения подтвердил суд, однако позже городские власти передумали и разрешили шествие с числом участников до 100 тысяч человек.

24 октября сообщалось, что в польском городе Гливице прокуратура передала в суд обвинительное заключение в отношении местного фермера и его дочери за размещенное ими обращение к президенту России Владимиру Путину. Они призывали его разобраться с Украиной и Евросоюзом, которые вредят репутации страны.

Ранее польские националисты воспротивились созданию «Укропола».