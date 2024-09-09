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Польские националисты воспротивились созданию «Укропола»

В Польше потребовали от украинцев подписания «антибандеровской декларации»

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Czarek Sokolowski/AP

Польская коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация» разработала список требований к украинским мигрантам, находящимся на территории Польши. Одним из них должно стать подписание «антибандеровской декларации», сообщает РИА Новости.

Список, озаглавленный «Здесь Польша, а не Укропол», представил депутат Европейского парламента от Польши Гжегож Браун.

В числе требований — отказ от «украинского компонента» при обучении детей украинских мигрантов в польских школах и вытекающее из него требование «полной полонизации украинских детей».

Кроме того, Браун потребовал понижения прав украинского меньшинства в Польше до уровня прав польского меньшинства на Украине и подписания всеми прибывающими в Польшу украинцами «антибандеровской декларации».

От польских властей националисты потребовали «приостановления разрешений на постоянное пребывание и предоставления польского гражданства украинцам» и «ужесточение критериев предоставления польского гражданства». Помимо этого, «Конфедерация» требует депортации из страны всех украинцев, совершивших какое-либо преступление.

По различным оценкам, в настоящее время в Польше проживают до двух миллионов граждан Украины.

9 сентября польская Gazeta Prawna написала о провале идеи создания в Польше украинского легиона для службы в ВСУ. В публикации отмечается, что Киев до сих пор даже не приступил к официальному набору персонала для этих целей.

Ранее канцлер Шольц призвал украинцев в Германии скорее найти работу.

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