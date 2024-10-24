В Польше предъявили обвинение фермеру за обращение к Путину

Прокуратура в польском городе Гливице передала в суд обвинительное заключение в отношении местного фермера и его дочери за размещенное ими обращение к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщили в Окружной прокуратуре, пишет ТАСС.

«Петру Г. и Агате Г. предъявлены обвинения по ст. 117 п. 3 (призыв либо оправдание агрессивной войны. — Прим. ТАСС) и ст. 256 п.1 (пропаганда нацизма и других тоталитарных идеологий) Уголовного кодекса», — говорится в сообщении.

По польским законам обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы. Изначально они не признавали свою вину, однако позже сознались в содеянном. Отец и дочь подали заявления о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Речь идет о плакате, появившемся на протестах польских фермеров 20 февраля. На одном из тракторов было повешено полотно с призывом к Путину разобраться с Украиной и Евросоюзом, поскольку он вредит репутации страны.

Ранее в Польше заявили о ликвидации «российской шпионской сети».