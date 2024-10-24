Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше предъявили обвинение фермеру за обращение к Путину

В Польше предъявили обвинение фермеру, вывесившему плакат с обращением к Путину

close
Czarek Sokolowski/AP

Прокуратура в польском городе Гливице передала в суд обвинительное заключение в отношении местного фермера и его дочери за размещенное ими обращение к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщили в Окружной прокуратуре, пишет ТАСС.

«Петру Г. и Агате Г. предъявлены обвинения по ст. 117 п. 3 (призыв либо оправдание агрессивной войны. — Прим. ТАСС) и ст. 256 п.1 (пропаганда нацизма и других тоталитарных идеологий) Уголовного кодекса», — говорится в сообщении.

По польским законам обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы. Изначально они не признавали свою вину, однако позже сознались в содеянном. Отец и дочь подали заявления о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Речь идет о плакате, появившемся на протестах польских фермеров 20 февраля. На одном из тракторов было повешено полотно с призывом к Путину разобраться с Украиной и Евросоюзом, поскольку он вредит репутации страны.

Ранее в Польше заявили о ликвидации «российской шпионской сети».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами