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Власти Молдавии сообщили о намерении побеседовать с послом России после падения БПЛА

Гросу: власти Молдавии проведут диалог с послом России после падения дронов

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Телеграм-канал «Poliția Republicii Moldova»

Молдавские власти планируют «провести диалог» с российским послом после того, как специалисты исследуют обнаруженные на территории страны беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу, пишет РИА Новости.

По словам Гросу, сейчас служба безопасности исследует оба дрона.

«После того, как мы получим заключения ответственных учреждений, мы проведем диалог с представителем государства, которое запускает эти дроны и тем самым угрожает безопасности Молдавии», — сказал спикер.

11 ноября посла РФ Олега Озерова вызвали в МИД Молдавии после утверждений Кишинева о падении двух российских беспилотников.

10 ноября молдавская полиция заявила об обнаружении БПЛА на юго-востоке страны. Летательные аппараты упали в районе села Фырлэдень, который находится недалеко от города Каушень.

Позже министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что в стране якобы упали российские дроны. Он выразил уверенность, что Вооруженные силы РФ использовали их для отвлечения внимания украинских сил противовоздушной обороны.

Ранее в МИД РФ ответили на обвинения в падении российских дронов в Молдавии.

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