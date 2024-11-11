Экс-советник Кучмы назвал возможную дату переговоров России и Украины

Переговоры между Россией и Украиной по поводу завершения конфликта могут начаться 21 января. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«21 января. <…> В этот день они должны сесть уже, представители Украины и России», — сказал он.

Также Соскин предрек, что 20 января пройдет инаугурация нового президента Украины.

По мнению эксперта, украинский лидер Владимир Зеленский уйдет в отставку 22 декабря. Такой вывод Соскин сделал после просмотра видеоролика, который опубликовал в соцсетях сын избранного президента США Дональда Трампа.

10 ноября Трамп-младший опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, в котором говорится о скором прекращении финансовой помощи Украине. В ролике можно увидеть кадры встречи лидера республиканцев с Зеленским с подписью «осталось 38 дней до того, как ты лишишься финансовой поддержки». В конце видео украинский президент показан крупным планом, спустя несколько секунд изображение становится черно-белым. В настоящее время этого ролика в аккаунте сына американского политика уже нет.

9 ноября старший советник избранного президента США Брайан Ланза заявил, что Украина должна принять предлагаемое Трампом «реалистичное видение мира» с Россией, а не думать о возвращении территорий.

Ранее стало известно о требовании Зеленского посадить политика, призвавшего к переговорам.