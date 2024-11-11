Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-советник Кучмы назвал возможную дату переговоров России и Украины

Соскин: Москва и Киев могут начать переговоры 21 января после ухода Зеленского

close
Александр Кряжев/РИА Новости

Переговоры между Россией и Украиной по поводу завершения конфликта могут начаться 21 января. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«21 января. <…> В этот день они должны сесть уже, представители Украины и России», — сказал он.

Также Соскин предрек, что 20 января пройдет инаугурация нового президента Украины.

По мнению эксперта, украинский лидер Владимир Зеленский уйдет в отставку 22 декабря. Такой вывод Соскин сделал после просмотра видеоролика, который опубликовал в соцсетях сын избранного президента США Дональда Трампа.

10 ноября Трамп-младший опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, в котором говорится о скором прекращении финансовой помощи Украине. В ролике можно увидеть кадры встречи лидера республиканцев с Зеленским с подписью «осталось 38 дней до того, как ты лишишься финансовой поддержки». В конце видео украинский президент показан крупным планом, спустя несколько секунд изображение становится черно-белым. В настоящее время этого ролика в аккаунте сына американского политика уже нет.

9 ноября старший советник избранного президента США Брайан Ланза заявил, что Украина должна принять предлагаемое Трампом «реалистичное видение мира» с Россией, а не думать о возвращении территорий.

Ранее стало известно о требовании Зеленского посадить политика, призвавшего к переговорам.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами