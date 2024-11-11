Украинский депутат заявил о своем скором аресте

Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко, вступивший в конфликт с офисом президента страны, заявил в своем Telegram-канале, что его скоро арестуют.

Парламентарий обратился к коллеге по парламенту Александру Дубинскому, которому предъявлены обвинения в государственной измене.

«Саша Дубинский! Готовься меня встречать. Придется теперь вместе посидеть в СИЗО. Политика она такая», — написал Шевченко.

Покинувший Украину внефракционный депутат Артем Дмитрук также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский требует арестовать депутата Евгения Шевченко, призвавшего начать переговоры с Россией.

На днях стало известно, что Шевченко написал письмо избранному президенту США Дональду Трампу, в котором попросил прекратить диктатуру на Украине. По словам депутата Рады, в документе также говорится о возвращении демократии и свободы слова в политику Украины. После победы Трампа на президентских выборах в США Шевченко призвал президента Украины к диалогу с РФ. При этом украинский политик пригрозил главе государства тем, что западные союзники избавятся от него, если он не согласится на диалог.

Ранее стало известно о «дипломатическом наступлении» Зеленского на Трампа.