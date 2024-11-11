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В МИД России отреагировали на заявление Молдавии об упавших дронах

МИД России отверг обвинения Молдавии в нарушении воздушного пространства

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Министерство иностранных дел России отвергло обвинения молдавской стороны в нарушении воздушного пространства республики. Заявление опубликовано на сайте МИД.

«Категорически отвергаем голословные антироссийские выпады, которые, к сожалению, стали нормой в Республике Молдова», — говорится в сообщении.

По заявлению министерства, Молдавия не предоставила доказательств, что упавшие в республике беспилотники имели российское происхождение и были запушены с территории РФ.

Первый беспилотник на юге страны у села Фырлэдень в районе города Каушень накануне утром нашел местный житель. Позднее полиция страны сообщила, что на севере Молдавии возле села Новые Боросены обнаружили второй упавший беспилотник за день.

Глава молдавского МИД Михай Попшой заявил, что упавшие на территории республики 10 ноября дроны являются российскими. По его словам, дроны-приманки использовались для того, чтобы ввести в заблуждение украинские средства ПВО.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что упавшие беспилотники не представляют опасности для населения.

Ранее в Литве призвали НАТО выставить красные линии России после рухнувшего «военного дрона».

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