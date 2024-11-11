Санду отреагировала на упавшие в Молдавии беспилотники

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что упавшие накануне на территории страны два беспилотника не представляют опасности для населения. Ее слова приводит ТАСС.

«Найденные вчера дроны не представляют опасности для граждан», — заявила она.

При этом она заявила, что власти республики должны продолжать быть бдительными.

Также она заявила о необходимости «продолжать приобретать необходимую технику, чтобы вся страна была защищена». При этом она добавила, что приобретенные Молдавией радары противовоздушной обороны (ПВО) «не могут обнаруживать дроны».

Первый беспилотник на юге страны у села Фырлэдень в районе города Каушень накануне утром нашел местный житель. Позднее полиция страны сообщила, что на севере Молдавии возле села Новые Боросены обнаружили второй упавший беспилотник за день.

Глава молдавского МИД Михай Попшой сообщил, что упавшие на территории республики 10 ноября дроны являются российскими. По его словам, дроны-приманки использовались для того, чтобы ввести в заблуждение украинские средства ПВО.

Ранее в Литве призвали НАТО выставить красные линии России после рухнувшего «военного дрона».