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Глава МИД Литвы призвал НАТО выставить красные линии России

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал НАТО выставить красные линии России

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Global Look Press

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что пришло время начать говорить о «красных линиях» для России, чтобы Москва знала о том, что территория НАТО будет защищена. Так он отреагировал на падение «российского беспилотника» на территории Латвии, сообщает Delfi.

«Мне кажется, пришло время по-настоящему подробно обсудить и начать говорить об определенных красных линиях, чтобы Россия знала, что территория НАТО будет защищена, что наши люди будут защищены», — сказал он.

7 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что на востоке страны рухнул «российский военный дрон». Он добавил, что количество таких инцидентов растет, и НАТО стоит выработать по отношению к ним коллективный подход. Позже командующий латвийскими войсками Леонид Калниньш уточнил, что БПЛА прилетел в страну со стороны Белоруссии.

После инцидента в МИД Латвии вызвали временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина, а глава латвийского минобороны Андрис Спрудс пообещал усилить группировку ПВО на восточной границе.

Ранее в МИД заявили о нарастающей вовлеченности Латвии в конфликт на Украине.

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