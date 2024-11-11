Макрон и Стармер попробуют уговорить Байдена снять запрет на удары вглубь РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут обратиться к президенту США Джо Байдену, чтобы убедить его снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь России. С таким предположением выступила газета The Telegraph.

«Британский и французский лидеры обсудят возможность убедить <…> Байдена дать разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь <…> РФ», — говорится в статье.

По словам журналистов, в Лондоне не скрывают, что собираются «максимально эффективно» использовать оставшееся до истечения срока Байдена время. Французские и британские политики уверены, что перед уходом нынешний глава Белого дома захочет добавить снятие запрета на удары в свое внешнеполитическое наследие, пишет газета.

7 ноября представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация президента страны Джо Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока.

Ранее экс-госсекретарь США заявил, что Байден «растратил впустую» помощь Украине.