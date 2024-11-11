Байдена попросили освободить кресло президента США в пользу Харрис

Действующему президенту США Джо Байдену необходимо досрочно покинуть свой пост, чтобы его вице-президент Камала Харрис смогла побыть в должности главы государства до инаугурации Дональда Трампа. Такое мнение высказал бывший директор по коммуникациям Харрис и многолетний политический советник при Демпартии Джамал Симмонс в эфире CNN.

Эксперт отметил, что Байден выполнил многие из обещаний, которые дал во время своей предвыборной кампании, однако осталось одно — стать переходной фигурой. По словам Симмонса, политик может покинуть пост президента США в течение одного месяца и таким образом освободить Харрис от необходимости контролировать переход должности Трампа после собственного поражения на выборах.

Юрконсультант добавил, что такой шаг избавит следующую женщину, баллотирующуюся на пост президента США, от «исторического бремени первой женщины-президента», но и позволит легко испортить продвигаемые Трампом товары с надписью «45–47» (сторонники политика часто появляются в одежде с надписью «45–47», подразумевая, что он является 45-м и 47-м президентом США. — прим. ред.).

Согласно американскому закону, 6 января Харрис как действующий вице-президент должна будет утвердить результаты выборов президента США, в которых сама же и принимала участие.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее в США заявили об ожидании «волны мести» из-за возвращения Трампа в Белый дом.