На Украине поднялся скандал с недвижимостью генерала ВСУ

Глава Национальной академии сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Павел Ткачук угодил в скандал, бесплатно оформив на себя и родственников несколько квартир. Об этом сообщает украинское издание «Слидство.инфо».

По данным журналистов, Ткачук получил от государства несколько квартир, которые он переписал на родственников, а они, в свою очередь, затем их продали.

Кроме того, сам генерал и родственники продолжают владеть рядом дорогостоящих элитных объектов недвижимости, расположенных во Львовской и Тернопольской областях.

Ткачук, ссылаясь на конфиденциальность, отказался давать какую-либо информацию о своих квартирах и коттеджах.

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