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На Украине поднялся скандал с недвижимостью генерала ВСУ

Генерал ВСУ Ткачук попал в скандал из-за многочисленной недвижимости

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Максим Богодвид/РИА Новости

Глава Национальной академии сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Павел Ткачук угодил в скандал, бесплатно оформив на себя и родственников несколько квартир. Об этом сообщает украинское издание «Слидство.инфо».

По данным журналистов, Ткачук получил от государства несколько квартир, которые он переписал на родственников, а они, в свою очередь, затем их продали.

Кроме того, сам генерал и родственники продолжают владеть рядом дорогостоящих элитных объектов недвижимости, расположенных во Львовской и Тернопольской областях.

Ткачук, ссылаясь на конфиденциальность, отказался давать какую-либо информацию о своих квартирах и коттеджах.

1 ноября украинские власти отрицают растущие масштабы коррупции на фоне массовых арестов за взятки.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о соглашении со следствием, позволяющий смягчить наказание подозреваемым в коррупции.

Ранее Порошенко раскритиковал коррупцию на Украине и поставил в пример Россию.

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