В Совфеде оценили возможности Трампа начать переговоры Москвы и Киева

Избранному президенту США Дональду Трампу нужно предпринять усилия для того, чтобы посадить Россию и Украину за стол переговоров. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина.

«Это искусственная подача материала. Во-первых, слово «посадить» в русской этимологии имеет разные значения. Во-вторых, ничего под команду Россия никогда не делает», — заявил он.

По словам сенатора, российская сторона будет внимательно изучать подходы новой администрации президента США по вопросу Украины. После понимания ситуации, по словам Карасина, правительство РФ будет готово обсудить дальнейший диалог.

До этого старший советник избранного президента США Брайан Ланза заявил, что Украина должна принять предлагаемое Дональдом Трампом «реалистичное видение мира» с Россией, а не думать о возвращении территорий.

Однако штаб Трампа отстранился от этого заявления и дал понять, что Ланза не может говорить за Трампа.

Ранее Илон Маск дал прогноз по окончанию российско-украинского конфликта.