В ЕС заявили, что не принимали решений об отправке своих военных на Украину

Евросоюз не принимал никаких решений об отправке военных на Украину в каком-либо статусе. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано сообщает РИА Новости.

На брифинге в Брюсселе Стано заявил, что позиция ЕС по этому вопросу остается неизменной: европейские страны поддерживают право Украины на оборону и мирные усилия, «базирующиеся на философии справедливого мира».

При этом Стано подчеркнул, что решения о размещении в каком-либо виде «европейских военных сапог на Украине» странами ЕС не принималось.

9 ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время визита в Киев отметил, что «формула Зеленского» остается единственным для Евросоюза планом урегулирования конфликта на Украине.

В тот же день старший советник избранного президента США Брайан Ланза заявил, что Украина должна принять предлагаемое Дональдом Трампом «реалистичное видение мира» с Россией, а не думать о возвращении территорий.

Однако штаб Трампа отстранился от этого заявления и дал понять, что Ланза не может говорить за Трампа.

Ранее Боррель поддержал удары ВСУ по территории России.