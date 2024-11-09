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Боррель поддержал удары ВСУ по территории России

Боррель призвал разрешить ВСУ удары по объектам в России

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве выступил за то, чтобы ВСУ получили право атаковать объекты на российской территории.

Дипломат подчеркнул, что всегда призывал помогать Киеву «больше и быстрее».

«Это мой постоянный призыв – больше и быстрее, и он остается актуальным: больше военной помощи, больше тренировочных усилий, быстрее поставки, больше денег, а также разрешение поражать противника на его территории», — сказал Боррель.

В августе дипломат по итогам неформального заседания министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе заявил, что если Запад снимет ограничения на использование иностранного вооружения против России, это не вызовет прямую войну с Москвой. Тогда он просил страны ЕС «войти в положение» Украины и уравнять ее возможности по атакам с российскими. Однако Европе не удалось согласовать общее решение насчет снятия ограничений: Латвия, Польша, Франция, Швеция и Нидерланды высказались за полное снятие ограничений для украинской армии, в то время как Венгрия и Словакия выступили против. В сентябре Боррель призвал страны Евросоюза разрешить удары западным оружием по аэропортам и пусковым площадкам на территории РФ.

Ранее во Франции раскрыли, когда Украина может получить разрешение бить вглубь России.

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