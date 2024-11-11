В канцелярии Нетяньяху подтвердили, что он распорядился подорвать пейджеры «Хезболлы»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился о подрыве пейджеров «Хезболлы» в Ливане в сентябре. Об этом заявили ТАСС в канцелярии премьера.

«Подтверждаю», — сказала представительница агентству в ответ на соответствующий вопрос.

Накануне сам израильский премьер подтвердил, что дал разрешение на проведение операции по массовому подрыву устройств связи в Ливане.

Детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 2800 человек, восьмерых спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы». В министерстве информации Ливана назвали случившееся «израильской агрессией».

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны.

Ранее стали известны детали проекта соглашения о прекращении огня на юге Ливана.