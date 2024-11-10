Нетаньяху впервые признал причастность Израиля к операции с пейджерами в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабмина в воскресенье впервые признал причастность страны к операции с пейджерами в Ливане. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Израильский премьер подтвердил, что дал разрешение на проведение в сентябре операции по массовому подрыву устройств связи в Ливане.

«Операция с пейджерами и ликвидация [лидера «Хезболлы» Хасана] Насраллы были проведены несмотря на противодействие высокопоставленных чиновников в оборонном ведомстве», — отметил Нетаньяху, намекая на недавно уволенного министра обороны Йоава Галланта, отмечает издание.

Детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 2800 человек, восьмерых спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы». В министерстве информации Ливана назвали случившееся «израильской агрессией».

Ранее стали известны детали проекта соглашения о прекращении огня на юге Ливана.