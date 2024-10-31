Стали известны детали проекта соглашения о прекращении огня на юге Ливана

В случае принятия американского проекта соглашения о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» израильская армия уйдет из южной части Ливана через неделю после окончания боевых действий. Об этом сообщила израильская радиостанция Kan.

По сведениям Kan, проект предполагает развертывание вдоль границы с Израилем до 10 тысяч военнослужащих ливанской армии для того, чтобы в эти районы не вернулись вооруженные формирования «Хезболлы». Этот период будет длиться 60 дней, после чего Израиль и Ливан начнут непрямые переговоры через США о выполнении резолюции 1701 Совета Безопасности ООН в полном объеме и о разрешении приграничных споров.

Согласно проекту соглашения, в дальнейшем прекращение огня на юге Ливана будет контролироваться международной группой во главе с США. В нее войдут также Италия, Франция, Германия, Испания, Великобритания, ряд стран региона, а также Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ).

За пределами южных районов Ливана Израиль «сохранит право защищаться от возникающих угроз».

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30 октября новый лидер «Хезболлы» пообещал победу над Израилем.

Ранее Израиль пригрозил новому лидеру «Хезболлы» самым коротким пребыванием на посту.