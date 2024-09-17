Почти три тысячи человек ранены при подрыве пейджеров в Ливане

В результате детонации пейджеров в разных районах Ливана ранения получили более 2,8 тысячи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Фираса Объяда.

«На данный момент оперативный штаб ЧС минздрава зафиксировал более 2,8 тысячи пострадавших, среди них 200 в тяжелом состоянии», — сообщил он.

В министерстве информации Ливана классифицировали случившееся как «израильскую агрессию».

Шиитское движение «Хезболла» сообщило, что начало детальное расследование обстоятельств детонации пейджеров, используемых членами движения.

В результате взрывов пейджеров во вторник, 17 сентября, пострадали члены шиитской вооруженной организации «Хезболла» и множество прохожих. На кадрах местных СМИ и в социальных сетях видно, что устройства, которые используются членами «Хезболлы» для защищенной от прослушки связи, взрываются в нескольких общественных местах среди людей.

Ранее стало известно, как могли взорваться пейджеры «Хезболлы» в Ливане.