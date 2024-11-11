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Путин встретился с главой Северной Осетии

Путин обсудил с главой Северной Осетии Меняйло экономику региона

Президент России Путин обсудил с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло экономику региона. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«У нас ВРП – 216 миллиардов, по отношению к 2021 году – плюс 18 миллиардов. То есть мы в этой программе в принципе все показатели соблюдаем», — сообщил главе государства Меняйло.

Отмечается, что с 2021 года степень догазификации в регионе достигла 97%. За три года было построено, отреконструировано и обновлено более 700 объектов системы газоснабжения, под эти цели было выделено 80 миллиардов рублей.

Особое внимание было уделено поддержке семей участников СВО. Сообщается, что на всех членов семей военнослужащих или участников СВО составлены социальные паспорта, а губернатор встречается с родными бойцов, чтобы узнать об их проблемах. Также регион регулярно отправляет воду и другие гуманитарные грузы в зону СВО.

До этого Меняйло заявил, что Северная Осетия представила инвестпроекты на 97 млрд. рублей.

Ранее глава Северной Осетии призвал ЧВК «Вагнер» не подчиняться приказам Пригожина.

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