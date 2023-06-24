Глава Северной Осетии призвал ЧВК «Вагнер» не подчиняться приказам Пригожина

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале призвал земляков, которые несут службу в ЧВК «Вагнер», не подчиняться приказам куратора группировки Евгения Пригожина.

В сообщении он написал, что бойцы «Вагнера» мужественно сражаются на фронте, но то, что сегодня делает Пригожин, является преступлением против собственной страны. Меняйло полагает, что руководитель ЧВК «заигрался», слишком поверил в собственные силы и решил, что «возможно рвануть страну изнутри».

По словам главы Северной Осетии, «ввергнуть сейчас Россию в братоубийственную гражданскую войну», что пытается сделать Пригожин под патриотическими лозунгами, является предательством интересов Родины.

«Призываю наших земляков, несущих службу в рядах ЧВК, не подчиняться преступным приказам Пригожина!» — говорится в публикации.

Также он призвал местных жителей не поддаваться на провокации и воздержаться от выездов за пределы республики.

В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.