Белоруссия официально стала партнером БРИКС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

По данным ведомства, 5 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал письмо в адрес его российского коллеги Владимира Путина о готовности республики подключиться к БРИКС в качестве партнера.

Подписанный документ передал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков послу России в Минске Борису Грызлову. В министерстве подчеркнули, что именно с этого момента страна официально получила статус партнера БРИКС.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что расширение БРИКС стало сильным шагом к многополярному миру. Он также допустил, что страны — члены объединения смогут договориться о введении собственной расчетной единицы, а затем в перспективе и валюты.

БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР. Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками объединения в 2024 году. По итогам саммита БРИКС в Казани 13 государств получили статус стран — партнеров объединения. Партнерами БРИКС стали Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

Ранее Намибия высказала заинтересованность в присоединении к БРИКС.