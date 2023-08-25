Лукашенко заявил об ответе «гегемонии» Запада со стороны БРИКС

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что «гегемония» Запада еще не заканчивается, но расширение БРИКС является сильным шагом на данном направлении. Об этом сообщает «БелТА».

«Я думаю, что западная гегемония пока не заканчивается. Но это сильный шаг в данном направлении. И там не только СМИ, там политики высокого уровня напряглись... Это очень сильный шаг к многополярному миру», — сказал Лукашенко.

Он также допустил, что страны — члены объединения смогут договориться о введении собственной расчетной единицы, а затем в перспективе и валюты.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страны, желающие присоединиться к БРИКС, не должны вводить санкции против государств — членов объединения.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.