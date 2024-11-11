Намибия высказала заинтересованность в присоединении к БРИКС

Посол Намибии в Москве Клеменс Хандуукеме Кашуупулва заявил в интервью ТАСС, что его страна хотела бы стать участником БРИКС.

«Да, мы заинтересованы в присоединении. Мы не можем позволить себе остаться позади этого процесса», — сказал посол.

По его словам, присоединение к организации откроет Намибии взаимодействие с прогрессивными государствами. Он также отметил, что страна готовится к возможному вступлению в БРИКС.

Также министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго рассказал, что его страна получила приглашение стать страной - партнером БРИКС и приступила к его рассмотрению.

Кроме того, стало известно, что Малайзия около двух недель назад получила приглашение стать партнером БРИКС.

БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР. Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками объединения в 2024 году. По итогам саммита БРИКС в Казани 13 государств получили статус стран — партнеров объединения. Партнерами БРИКС стали Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

Ранее Путин раскрыл, что даже в НАТО есть те, кто проявляет интерес к БРИКС.