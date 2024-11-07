Украине предрекли большие потери из-за возвращения Трампа к власти

Украина может оказаться стороной, которая «потеряет больше всех» из-за победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщил телеканал NBC.

По информации журналистов, результаты голосования «очень обеспокоили» политиков в европейских странах. Особенно сильно они встревожены из-за неопределенного будущего НАТО.

Киев, в свою очередь, боится лишиться поддержки со стороны Вашингтона. Если избранный американский лидер решит остановить помощь Украине, ей придется сесть за стол переговоров с РФ, подчеркнули авторы статьи.

Очередные президентские выборы в США состоялись 5 ноября. Дональд Трамп стал кандидатом в главы государства от Республиканской партии. Демократическая партия, в свою очередь, выдвинула Камалу Харрис.

Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. При этом телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов.

После завершения выборов, когда члены избирательных комиссий еще обрабатывали бюллетени, республиканец выступил перед своими сторонниками в штате Флорида. Он пообещал гражданам «не развязывать войны» и положить конец уже идущим вооруженным конфликтам.

Ранее журналисты узнали о новом плане команды Трампа по украинскому кризису.