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Политолог назвал возможную тему телефонного разговора Путина и Трампа

Политолог Баширов: Путин и Трамп обсудили кандидатуру нового посла РФ в США

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Evan Vucci/AP

Политтехнолог Марат Баширов прокомментировал телефонный разговор (по данным западных СМИ) между российским лидером Владимиром Путиным и одержавшим победу на президентских выборах в США Дональдом Трампом. Слова эксперта цитирует Tsargrad.tv, ссылаясь на его Telegram-канал.

Баширов уверен, что «звонок Трампа Путину ускорит назначение нового посла России в США».

«Агреман будет выдавать Байден, но кандидат явно должен быть воспринимаем Трампом. Это назначение на долгие годы, и первый его статус — переговорщик с командой Трампа по глобальному договору о развитии мира», — отметил политтехнолог.

По его мнению, республиканцы рассчитывают удерживать власть в США минимум в ближайшие 12 лет: первые четыре года — Трамп, затем вице-президент США Джей Ди Венс или другие представители партии.

5 ноября Трамп одержал победу на выборах президента США. По данным Washington Post, всего через день он провел телефонный разговор с Путиным на тему украинского конфликта, в ходе которого Трамп высказался за его скорейшее разрешение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СВР рассказали о планах США по выборам на Украине.

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