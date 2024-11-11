США планируют заставить украинские власти провести выборы президента в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки РФ.

Целью такой меры для США в СВР назвали «устранение зарвавшегося» президента Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что президентские выборы на Украине должны будут пройти на фоне боевых действий.

По данным СВР, в этих условиях в США обсуждают создание новой проамериканской партии на Украине. Также предполагается, что выдвижение кандидатов на президентских выборах на Украине будет производиться при согласовании с Государственным департаментом США.

До этого Зеленский заговорил о дипломатии в решении конфликта на Украине.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что Владимир Путин и одержавший победу Дональд Трамп 7 ноября провели телефонный разговор и обсудили конфликт на Украине. По данным издания, темой обсуждения стали достижение мира в Европе. Кроме того, избранный президент США выразил заинтересованность в последующих беседах и скорейшем разрешении конфликта на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Киеву предсказали большие потери из-за возвращения Трампа к власти.