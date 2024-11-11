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В штабе Трампа прокомментировали разговор избранного президента с Путиным

Fox News: штаб Трампа не подтвердил и не опроверг данные о разговоре с Путиным

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Marcos Brindicci/Reuters

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа не стала подтверждать или опровергать информацию о том, что республиканец провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого попросил не обострять конфликт на Украине. Об этом сообщает Fox News.

«Мы не комментируем личные разговоры президента Трампа с другими мировыми лидерами», — заявил директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг.

Он напомнил, что Трамп уверенно выиграл исторические выборы, «и лидеры со всего мира знают, что Америка вернет себе видную роль на мировой арене». В связи с этим, по его словам, многие мировые лидеры начали процесс развития более крепких отношений с избранным президентом, поскольку он представляет мир и стабильность.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что Владимир Путин и одержавший победу Дональд Трамп 7 ноября провели телефонный разговор и обсудили конфликт на Украине. По данным издания, темой обсуждения стали достижение мира в Европе. Кроме того, избранный президент США выразил заинтересованность в последующих беседах и скорейшем разрешении конфликта на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о напряженности внутри НАТО из-за возвращения Трампа.

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