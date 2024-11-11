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Шольц отказался финансировать Украину за счет немецких пенсионеров

Шольц обвинил уволенного Линднера в намерении помогать Киеву за счет пенсионеров

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Johanna Geron/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил уволенного главу Минфина страны Кристиана Линднера в желании финансировать Украину за счет немецких пенсионеров. Об этом он заявил в эфире телеканала ARD.

Канцлер напомнил, что в мире не так много стран, которые могут «более 12 млрд евро на поддержку другой страны, которая находится в состоянии войны».

«Но сейчас достигли пункта, когда, согласно планам экс-министра финансов [Линднера], речь зашла о финансировании за счет сокращения пенсий, за счет изъятия денег у местных сообществ, за счет средств, которых не хватает для модернизации нашей страны. Среди предложений было немного изменить формулу начисления пенсий, что в конце концов всегда означает сокращение пенсий», — заявил Шольц.

По его словам, граждане Германии, пенсионеры и пенсионерки не должны финансировать Украину за свой счет.

3 ноября Шольц провел экстренные консультации с сопредседателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларсом Клингбайлем в связи с разногласиями в правящей коалиции «Светофор», в которую входят СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Темой обсуждения стали противоречащие друг другу планы по выводу немецкой экономики из кризиса.

6 ноября Шольц отправил в отставку Линднера, возглавляющего СвДП. На следующий день стало известно, что правительство покинут все члены правительства от этой партии. Тогда же Хабек объявил о распаде коалиции «Светофор».

Ранее эксперт назвал вероятную дату отставки Шольца.

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