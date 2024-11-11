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В США назвали следующие 70 дней самыми тяжелыми для ВСУ

Отставной офицер ВС США Дэвис: для ВСУ наступают самые тяжелые 70 дней

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Ближайшие 70 дней будут самыми тяжелыми для украинских войск в психологическом плане на фоне скорого официального утверждения итогов президентских выборов в Соединенных Штатах, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.

«Они даже не стремятся ни к какой победе, они пытаются удержать линию фронта <...> и узнать, что через 70 дней, когда [Дональд] Трамп вступит в должность президента, он скажет Зеленскому», — сказал военный.

По мнению Дэвиса, в настоящее время в ВСУ «совершенно разбиты» моральный дух и мотивация, потому что единственное, чего хотят солдаты — узнать, чем все закончится, а не сражаться ради «высокой цели».

5 ноября на выборах президента США одержал победу кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. По данным Washington Post, всего через день он провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на тему украинского конфликта, в ходе которого Трамп высказался за его скорейшее разрешение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заговорил о дипломатии в решении конфликта на Украине.

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