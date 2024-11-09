Японский депутат «проведет работу» с премьером, чтобы тот ответил на сигнал Путина

Депутат японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что проведет работу с главой правительства Японии Сигэру Исибой и министром иностранных дел Такэси Ивая, чтобы донести до них сигнал, посланный президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом политик рассказал в интервью РИА Новости.

Судзуки напомнил о словах Путина, который во время заседания клуба «Валдай» заявил, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с Москвой, особенно в области энергетики, и не уходят из российских компаний.

Депутат назвал заявление Путина важнейшим сигналом для Японии, показавшим, что Россия готова к возвращению японских компаний.

Политик отметил, что Токио нужно прекратить действовать по указке Вашингтона и улучшить отношения с Россией.

Судзуки заявил, что будет вести работу в этом направлении и с премьер-министром Исибой, и с главой МИД Ивая.

5 ноября посол Японии в РФ Акира Муто сообщил, что мирный договор между Москвой и Токио может быть подписан по окончании конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что торговля между Россией и Японией растет второй месяц подряд.