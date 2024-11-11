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Кандидаты в премьеры Японии вышли во второй тур выборов

Сигэру Исиба и Ёсихико Нода вышли во второй тур выборов премьера Японии

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Eugene Hoshiko/Reuters

Глава Либерально-демократической партии Сигэру Исиба и председатель главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода вышли во второй тур выборов премьер-министра Японии. Об этом пишет ТАСС.

Во время голосования в ключевой нижней палате Исиба набрал 221 голос, а его главный соперник — 151 голос.

Накануне правительство Японии во главе с Сигэру Исибой ушло в отставку перед выборами премьер-министра. Если Исиба вновь станет премьер-министром, в течение дня в понедельник он сформирует новый кабинет министров. По прогнозам политологов, его состав практически не изменится. Выборы премьер-министра пройдут в понедельник на особой сессии парламента.

Исиба стал председателем правящей Либерально-демократической партии по итогам выборов 27 сентября. Он стал самым популярным из всех представленных кандидатов.

До этого сообщалось, что Исиба решил распустить ключевую нижнюю палату парламента, чтобы провести досрочные всеобщие выборы. Предполагается, что оборонное ведомство возглавит Гэн Накатани, а МИД — экс-министр обороны Такэси Ивая.

Ранее стало известно, что токийская биржа рухнула из-за планов нового премьера.

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