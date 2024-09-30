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Токийская биржа рухнула из-за планов нового премьера

Индекс Nikkei обвалился на 4,65% из-за планов новоизбранного премьера

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Depositphotos

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, резко снизился в ходе торгов в понедельник на 4,65%, до 38 063 пунктов на фоне опасений инвесторов по поводу экономической политики будущего премьер-министра Сигэру Исибы. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К закрытию торгов индекс просел до 37 845 пунктов — итоговое падение за день составило 4,8%.

«Необходима нормализация денежно-кредитной политики», — заявлял ранее Исиба, победивший в гонке за пост премьера.

Банк Японии на протяжении последних лет проводил сверхмягкую денежную политику для стимулирования рынка и выхода из многолетнего периода дефляции. Весной регулятор впервые за 17 лет повысил ключевую процентную ставку, имевшую отрицательное значение, а в конце июля поднял ее до 0,25% на фоне превышающей целевой показатель инфляции.

После этого Банк Японии подвергся критике из-за того, что предпринятое им на фоне плохой экономической статистики ужесточение денежно-кредитной политики стало одним из ключевых факторов, обваливших в начале августа фондовые рынки по всему миру.

Ранее эксперт раскрыл , повлияет ли падение фондового рынка Японии на экономику России.

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