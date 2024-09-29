Будущий премьер Японии распустит парламент, чтобы провести досрочные выборы

Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба, который 1 октября займет пост премьер-министра страны, решил распустить ключевую нижнюю палату парламента до конца октября, чтобы провести досрочные всеобщие выборы. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

По данным агентства, в настоящее время рассматриваются две даты — 27 октября и 10 ноября. Сообщается также, что Исиба выступил с предложением продлить время дебатов в рамках внеочередной сессии парламента 1 октября со стандартных 45 минут, чтобы иметь возможность проведения дебатов между лидерами партий.

Экс-министр обороны Японии Сигэру Исиба был избран главой правящей в стране ЛДП 27 сентября. Исиба стал самым популярным из всех представленных кандидатов. При этом глава министерства экономической безопасности Санаэ Такаити получила одобрение со стороны 25% респондентов, а бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми — сын бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми — набрал 15% голосов. Остальные кандидаты получили 5-6% и меньше.

Ранее стало известно о планах Японии провести масштабные военные учения с США.