Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии во главе с Сигэру Исибой ушло в отставку перед выборами премьер-министра. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Если Исиба вновь станет премьер-министром, в течение дня в понедельник он сформирует новый кабинет министров. По прогнозам политологов, его состав практически не изменится. Выборы премьер-министра пройдут в понедельник на особой сессии парламента.

Исиба стал председателем правящей Либерально-демократической партии по итогам выборов 27 сентября. Он стал самым популярным из всех представленных кандидатов.

До этого сообщалось, что Исиба решил распустить ключевую нижнюю палату парламента до конца октября, чтобы провести досрочные всеобщие выборы. В настоящее время рассматриваются две даты — 27 октября и 10 ноября. Предполагается, что оборонное ведомство возглавит Гэн Накатани, а МИД — экс-министр обороны Такэси Ивая.

Ранее токийская биржа рухнула из-за планов нового премьера.