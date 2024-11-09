В Пентагоне задумались, как будут реагировать на «незаконные» приказы Трампа

Представители Пентагона ведут неофициальные дискуссии о том, как ведомство должно реагировать на возможные «незаконные приказы» Дональда Трампа, в том числе о развертывании войск внутри страны и увольнении ряда сотрудников. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Как напоминает телеканал, республиканец не исключал использования ВС США для обеспечения правопорядка внутри страны и массовых депортаций, а также намеревался укомплектовать военное ведомство лояльными ему людьми. Во время предыдущего президентского срока Трамп имел сложные отношения с большинством представителей высшего военного руководства страны, отмечается в материале.

Военные разрабатывают различные сценарии, готовясь к изменениям в Пентагоне, указывают авторы.

«Мы все готовимся и планируем худший сценарий, но реальность такова, что мы еще не знаем, как это будет происходить», — заявил собеседник CNN.

Другой источник заявил, что закон обязывает войска не подчиняться незаконным приказам, однако задался вопросом о последствиях такого решения. Он не исключил отставки высшего военного командования при таком развитии событий.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал в случае победы на выборах привлечь нацгвардию, а в крайнем случае и армию, к депортации нелегалов.

Ранее стало известно о напряженности внутри НАТО из-за возвращения Трампа.