В кабмине Японии отреагировали на сообщения о разговоре Трампа и Путина

Правительство Японии собирается тщательно следить за тенденциями в отношениях России и США. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, комментируя информацию о том, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

«Мы тщательно следим за отношениями США и России, которые имеют большое влияние на решение важнейших задач мирового сообщества», — сказал он.

Генсек снова подчеркнул значение сотрудничества между Японией и Соединенными Штатами. Он также отметил, что Токио «намерено вести плотный обмен мнениями» с Вашингтоном, в том числе по ситуации на Украине.

Газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что Трамп 7 ноября провел телефонный разговор с Путиным. Это был их первый разговор с победы Трампа на выборах в Соединенных Штатах, Москва и Вашингтон о нем не сообщали. По информации издания, в ходе звонка американский политик призвал российского лидера не обострять ситуацию на Украине и выразил заинтересованность в дальнейшем обсуждении мирного урегулирования конфликта.

Ранее Трампу предрекли роль «хромой утки» уже через два года.