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Трампу предрекли роль «хромой утки» уже через два года

РИА Новости: республиканцы могут списать Трампа уже через два года

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Toru Hanai/Reuters

Соратники и однопартийцы по Республиканской партии США могут «списать» победившего на выборах Дональда Трампа со счетов уже через два года. Об этом рассуждает РИА Новости.

Журналисты пишут, что успех на выборах пришел не только к Трампу, но и ко всей партии — ожидается, что республиканцы получат большинство как в сенате, так и в палате представителей США. Это поможет новоизбранному президенту реализовывать свои планы и проводить свою политику.

При этом агентство отмечает, что через два года в США состоятся промежуточные выборы в парламент и к тому моменту политическая ситуация в стране может резко поменяться. На сегодняшний день в республиканской партии есть как «трамписты», так и не его сторонники.

«Конгрессмены будут играть вдолгую: сенат они получили, а бесконечно поддерживать Трампа, который через пару лет станет «хромой уткой», смысла теперь нет», — сказано в материале.

Также сообщалось, что губернаторы демократических «синих» штатов могут выступить против администрации республиканца Дональда Трампа, который представляет «красную» партию. Так, калифорнийский губернатор-демократ Гэвин Ньюсом заявил о готовности его штата к борьбе.

Ранее Пелоси назвала виновного в поражении демократов на выборах в США.

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Выборы в США - 2024
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