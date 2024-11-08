Шольц рассказал, что должна делать Европа после победы Трампа

Европа должна укреплять сотрудничество с НАТО и США в области безопасности после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США. С таким мнением в беседе с журналистами на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Будапеште выступил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

«Мы вместе работаем над обеспечением нашей безопасности… Мы должны делать то, что необходимо, вместе, как Европейский союз, как европейцы, для нашей безопасности», — подчеркнул канцлер.

По словам Шольца, работа в сфере безопасности идет в рамках трансатлантического сотрудничества ЕС и США, а также в контексте Североатлантического договора.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что ряд лидеров стран Европы после победы Трампа на выборах президента в Соединенных Штатах стали задумываться о переходе к урегулированию конфликта на Украине.

Орбан подчеркнул, что Венгрия всегда выступала против отправки оружия и денег Киеву, а теперь пришло время «срочно адаптироваться и перестроиться с войны на мир».

Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах.