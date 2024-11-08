Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц рассказал, что должна делать Европа после победы Трампа

Шольц: Европа должна укреплять связи в сфере безопасности на фоне победы Трампа

close
Johanna Geron/Reuters

Европа должна укреплять сотрудничество с НАТО и США в области безопасности после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США. С таким мнением в беседе с журналистами на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Будапеште выступил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

«Мы вместе работаем над обеспечением нашей безопасности… Мы должны делать то, что необходимо, вместе, как Европейский союз, как европейцы, для нашей безопасности», — подчеркнул канцлер.

По словам Шольца, работа в сфере безопасности идет в рамках трансатлантического сотрудничества ЕС и США, а также в контексте Североатлантического договора.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что ряд лидеров стран Европы после победы Трампа на выборах президента в Соединенных Штатах стали задумываться о переходе к урегулированию конфликта на Украине.

Орбан подчеркнул, что Венгрия всегда выступала против отправки оружия и денег Киеву, а теперь пришло время «срочно адаптироваться и перестроиться с войны на мир».

Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами