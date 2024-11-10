Уганду пригласили стать партнером БРИКС

Республика Уганда получила приглашение стать партнером БРИКС. Об этом ТАСС рассказал посол страны в России Мозес Каваалууко Кизиге в рамках первой министерской конференции форума партнерства Россия — Африка.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ поддержала Уганду в качестве страны — партнера БРИКС. По его словам, республика занимает сбалансированную и практичную позицию в международных делах.

По итогам саммита БРИКС в Казани 13 государств получили статус стран — партнеров объединения. Партнерами БРИКС стали Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

БРИКС — международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее страны БРИКС утвердили итоговую декларацию саммита в Казани.