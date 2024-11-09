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Россия поддержала Уганду в качестве страны — партнера БРИКС

Лавров: Россия поддержала Уганду в качестве страны — партнера БРИКС

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ поддержала Уганду в качестве страны — партнера БРИКС. Его слова приводит РИА Новости.

Встреча Лаврова с министром иностранных дел Республики Уганда Абубакером Одонго состоялась в Сириусе.

«Мы поддержали кандидатуру Уганды, когда в октябре сего года на саммите БРИКС решался вопрос приглашения наших друзей стать странами-партнерами», — сказал Лавров.

Он также отметил, что Уганда занимает сбалансированную и практичную позицию в международных делах.

24 октября стало известно, что по итогам саммита БРИКС в Казани 13 государств получили статус стран — партнеров объединения. Партнерами БРИКС стали Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко рассказал об «оголтелой кампании» Запада против БРИКС.

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