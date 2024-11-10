Орбан заявил, что с победой Трампа кончилась изоляция Венгрии

Благодаря победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США закончилась изоляция Венгрии. С таким заявлением выступил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает телеканал TV2.

«С победой (Трампа. — Прим. ред.) закончилась изоляция Венгрии», — сказал Орбан.

Он отметил, что теперь Будапешт больше не одинок, с ним «вся Америка». Венгерский премьер-министр также подчеркнул, что победа Трампа на выборах в США приблизила мир на Украине «на семь миль». Политик обратил внимание, что был уверен в победе кандидата от Республиканской партии, так как люди устали «от войны, миграции и гендера».

10 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Европы не смогут финансово поддерживать Киев без помощи Вашингтона. Орбан также спрогнозировал, что Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, уменьшит поддержку Киева из-за неудач Вооруженных сил Украины на фронте.

Ранее Орбан рассказал о перемене настроений в ЕС по Украине после выборов в США.