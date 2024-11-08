Орбан рассказал о перемене настроений в ЕС по Украине после выборов в США

Ряд лидеров стран Европы после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента в Соединенных Штатах стали задумываться о переходе к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Он отметил, что есть доля тех, кто «хочет и дальше посылать невероятное количество денег в эту проигранную войну».

«Но растет и число тех, кто задумывается о том, что надо приспособиться к новой ситуации», — отметил политик.

По его мнению, победа Трампа создает новую ситуацию, а Европа «не сможет финансировать конфликт одна».

Орбан подчеркнул, что Венгрия всегда выступала против отправки оружия и денег Киеву, а теперь пришло время «срочно адаптироваться и перестроиться с войны на мир».

Накануне Орбан заявил, что выпил водки в честь победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах.