На форуме «Россия — Африка» приняли совместное заявление

Участники министерской конференции форума «Россия — Африка» приняли совместное заявление. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, в заявлении содержатся обобщенные оценки ситуации в мире, положения дел в экономической, социальной, инвестиционной сферах, а также в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.

Лавров также сообщил, что следующая конференция состоится в 2025 году.

9-10 ноября на федеральной территории «Сириус» состоялась первая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка. В мероприятии приняли участие свыше 1500 участников, из них более 40 министров африканских стран.

На встрече президент РФ Владимир Путин заявлял, что развитие связей между Россией и странами Африки становится более насыщенным и многоплановым. По его словам, этот факт полностью подтверждает содержательная программа министерской конференции.

Ранее в МИД России заявили о планах наращивать сотрудничество с Африкой.